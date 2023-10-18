В Уфе установят урны за 6 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на поставку 1 тыс. урн из архитектурного бетона с индивидуальным предпринимателем Кириллом Ганиевым, сообщается на сайте госзакупок. Победитель аукциона предложил исполнить контракт начальной стоимостью 10 млн руб. за 6,07 млн руб. (дисконт составил 39,3 %). Остальные десять участников готовы были выполнить условия договора за большую сумму — от 6,12 млн руб. до 10 млн руб.

По условиям контракта, 500 урн необходимо поставить до 10 декабря, а оставшиеся — с 15 января по 30 апреля 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Кирилл Ганиев зарегистрирован ИП в апреле 2019 года в Златоусте.

Майя Иванова

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