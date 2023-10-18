В Новосибирской области вырос спрос на электроавтомобили

В Новосибирской области с июля по сентябрь продажи электроавтомобилей увеличились на 500% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным сервиса «Авито Авто», рост продаж в сравнении со вторым кварталом 2023 года составил 35,9%.

Наибольшим спросом по итогам третьего квартала пользовалась модель Zeekr1, на которую пришлось 15,6% от всех продаж. На втором месте расположился Nissan Leaf, доля продаж модели которого составила 12,8%. Замыкает тройку лидеров Avatr 11 — 5,1% продаж от рынка. Средняя цена электромобиля с пробегом в июле-сентябре текущего года в регионе составила 5 млн руб.

В целом по России в третьем квартале также отмечается повышение спроса, с июля по сентября электроавтомобили покупали на 115,7% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост продаж в сравнении со вторым кварталом составил 28,3%. Средняя цена электромобиля с пробегом в июле-сентябре в третьем квартале текущего года в стране составила 4,2 млн руб.

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Александр Киселев