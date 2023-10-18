Ярославская область на выставке «Россия» представит старинный станок

На международной выставке-форуме «Россия» Ярославская область представит старинный станок для чеканки монет, интерактивный макет Волжской набережной и «Медвежью тропу». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Стенд Ярославской области будет работать с 4 ноября, с первого дня выставки. В павильоне воссоздадут «следы медвежьей тропы», которые будут служить навигацией для гостей. Внутри экспозиции представят уникальный интерактивный макет набережной и старинный станок для чеканки монет.

На выставке гостей познакомят с туристическими проектами региона. Частью экспозиции станет фестиваль воздушных шаров в Переславле-Залесском, в рамках которой можно будет совершить виртуальный полет на тепловом аэростате.

Выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Экспозиции на выставке-форуме представят все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. Для этого задействуют около 70 инфраструктурных объектов ВДНХ общей площадью более 250 тыс. кв. м.

Алла Чижова