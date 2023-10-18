Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославская область на выставке «Россия» представит старинный станок

На международной выставке-форуме «Россия» Ярославская область представит старинный станок для чеканки монет, интерактивный макет Волжской набережной и «Медвежью тропу». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев ТАСС.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Стенд Ярославской области будет работать с 4 ноября, с первого дня выставки. В павильоне воссоздадут «следы медвежьей тропы», которые будут служить навигацией для гостей. Внутри экспозиции представят уникальный интерактивный макет набережной и старинный станок для чеканки монет.

На выставке гостей познакомят с туристическими проектами региона. Частью экспозиции станет фестиваль воздушных шаров в Переславле-Залесском, в рамках которой можно будет совершить виртуальный полет на тепловом аэростате.

Выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Экспозиции на выставке-форуме представят все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации. Для этого задействуют около 70 инфраструктурных объектов ВДНХ общей площадью более 250 тыс. кв. м.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...