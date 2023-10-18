«Авито»: cпрос на IT-специалистов в Челябинске вырос в 2,1 раза

В июле-сентябре число вакансий для специалистов IT-сферы на «Авито» в Челябинске увеличилось в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил полтора раза. Об этом в ответ на запрос сообщили «Ъ-Южный Урал» в «Авито Работа».

Наиболее ощутимо среди работодателей города увеличился спрос на операторов ПК, для которых за год стало в 2,3 раза больше вакансий. Выросла востребованность программистов (в 1,9 раза) и специалистов по компьютерной технике (в 1,7 раза).

Средние предлагаемые зарплаты для айтишников в городе за год стали больше на 21% и составили 51,9 тыс. руб.

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