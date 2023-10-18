39 протоколов составили в Ижевске за вынос грязи на колесах транспорта со строек

39 протоколов из-за выноса грязи на колесах автотранспорта с территории строек составили по итогам 9 месяцев 2023 года в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Согласно требованиям законодательства, у транспорта, выезжающего со стройплощадок, должны мыть колеса и кузов.

Очередной рейд провели 17 октября на Воткинском шоссе. Здесь зафиксировали факт выноса грязи на улично-дорожную сеть со строительства жилого дома.

«Рейдовые мероприятия на строительных площадках города мы проводим еженедельно. Смотрим, какие машины выезжают за пределы строительной площадки. По закону, прежде чем выехать на улицы города, водители должны вымыть колеса и кузов автомобиля, однако это требование не всегда соблюдается. В результате мы видим грязь, которая затем разносится по дорогам города»,— рассказала ведущий юрисконсульт административной инспекции Ижевска Олеся Чуверова.

За вынос грязи с территории предусмотрен штраф для граждан в размере от 1,5 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 7 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 до 60 тыс. руб.