«Азот» подвел итоги проекта «уДОБРяй!»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» во Всемирный день удобрений подвел итоги эколого-просветительского проекта «уДОБРяй!», организованного Советом активной молодежи предприятия «Лига лидеров». Финансовую поддержку проекту предприятие оказало в рамках программы «Уралхим — детям».

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Проект реализован совместно с Управлением по охране окружающей среды и природопользованию и Управлением образования г. Березники. В него включились 10 детских садов и три школы города. Всего в нем приняли участие порядка 1 000 человек.

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В рамках проекта представители «Лиги лидеров» рассказывали воспитанникам образовательных учреждений как удобрять землю, выращивать цветы, бережно относиться к родному краю, к себе, к людям. В нем нашли отражение миссия «Уралхима» и слоган «Потому что еда нужна каждому». Кроме того, было проведено озеленение территорий учреждений и городских площадок, проведение субботников, развлекательно-познавательных программ, миссий помощи и т.д.

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На итоговом празднике в ДК им Ленина КСЦ «Азот» для детей было организовано выступление цирка Лунеговых (г. Пермь), интерактивная выставка с дополненной реальностью «PRO удобрения» школы «Академия знаний 21 века» и фотозоны.

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Михаил Шинкарев, заместитель главы администрации г. Березники:

Это значимый для города проект, который важно продолжать. Все дети — большие молодцы! Они познакомились с новыми растениями, получили новые знания. Но самое важное — каждый из них сделал что-то полезное. Кто-то высадил лук, кто-то — редиску и уже съел ее вместе с папой и мамой. А кто-то посадил первое в своей жизни дерево. Голубые ели, которые высадили в историческом центре города, могут расти 500 лет, и все будут смотреть на них и радоваться.

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Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Этот проект позволил нам рассказать о важности внесения удобрений, о том, насколько интересно и важно выращивать цветы и овощи, защищать природу. И, конечно, мы рассказывали об «Уралхиме», о миссии и слогане компании. Когда мы задумывали этот проект, то даже не предполагали, что такое количество детей, талантливых педагогов и ответственных руководителей его поддержит.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники