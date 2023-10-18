Троих астраханцев приговорили к колонии за похищение людей, наркотики и разбой

Советский районный суд Астрахани признал троих горожан виновными в похищении человека группой лиц с применением насилия (п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119), умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115), хранении и сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст. 228.1) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

В следственном управлении СКР по региону сообщили, что фигурантам от 25 до 30 лет.

Суд установил, что 17 марта 2022 года в Ленинском районе города сообщники похитили 26-ти летнего астраханца, отвезли его к реке Прямая Болда и стали избивать дубинкой и электрошокером, снимая происходящее на телефон, после чего оставили потерпевшего и уехали.

10 марта 2023 года фигуранты металлическими трубами и шифером избили двух 18-ти летних граждан в гаражном кооперативе «Юность» в селе Яксатово и также сняли инцидент на телефон.

Помимо того, один из осужденных сбыл наркотические вещества, а также хранил их по месту жительства.

Про еще одно фигуранта выяснилось, что в 2015 году он избил мужчину и похитил у того 120 тыс. руб.

В итоге подсудимые получили 7,10 и 13 лет колонии строго режима.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.