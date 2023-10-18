Производство стали на ММК увеличилось на 11,4% в январе-сентябре 20203 года

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) увеличило производство стали на 11,4%, до 9,86 млн т в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплавка чугуна выросла на 13,2%, до 7,5 млн т, сообщает пресс-служба компании.

Рост производства стали отражает сохранение положительной динамике российского рынка металлопроката. При этом выплавка на комбинате в Магнитогорске увеличилась на 19,5%, до 9,6 млн т, а на турецком заводе сократилось на 68,3%, до 258 тыс. т. «в условиях сохраняющейся сложной макроэкономической ситуации в Турецкой Республике».

Рост производства чугуна в группе ММК связывают со снижением продолжительности капитальных ремонтов в доменном производстве.

Продажи металлопродукции по итогам девяти месяцев составили 8,89 млн т, что на 10,9% больше января-сентября 2022 года. Рост связан с благоприятной конъюнктурой рынка России и стран ближнего зарубежья на фоне высокой строительной активности и роста спроса со стороны автомобиле- и машиностроения. Продажи премиальной продукции ММК выросли на 9%, до 3,8 млн т.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте