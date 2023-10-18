До конца года сельские муниципалитеты Дона получат 49 новых школьных автобусов
Сельские муниципалитеты Ростовской области получили первые 19 автобусов из 49, которые до конца текущего года правительство Российской Федерации направит региону. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
Машины из первой партии направлены в Аксайский, Белокалитвинский, Веселовский, Зерноградский, Каменский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Орловский, Семикаракорский, Советский, Тарасовский, Тацинский, Целинский и Шолоховский районы.
Транспорт оснащен необходимой техникой в соответствии с требованиями законодательства: автомобили снабжены системами ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности, проблесковыми маячками.
Оставшиеся 30 автобусов направят в школы Азовского, Багаевского, Боковского, Верхнедонского, Егорлыкского, Кашарского, Мартыновского, Милютинского, Мясниковского, Обливского, Песчанокопского, Пролетарского, Сальского, Усть-Донецкого, Цимлянского, Чертковского районов.
«Новые школьные автобусы приобретаются ежегодно за счет средств федерального бюджета по поручению президента России,— отмечает пресс-служба правительства. — В 2022 году Ростовской области было выделено 72 школьных автобуса».