В Татарстане запустят чат-бот для поддержки военнослужащих и их семей

В Татарстане создадут чат-бот, при помощи которого можно будет узнать про существующие меры поддержки для военных и их родственников. Об этом в ходе патриотического телемарафона «Все СВОи» сказала глава филиала госфонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее словам, также военные и их родственники могут обратиться за помощью к специалистам госфонда. Кроме того, они могут получить бесплатную медпомощь в некоторых учреждениях Татарстана.

"Ъ-Казань"