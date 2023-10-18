В Татарстане запустят чат-бот для поддержки военнослужащих и их семей
В Татарстане создадут чат-бот, при помощи которого можно будет узнать про существующие меры поддержки для военных и их родственников. Об этом в ходе патриотического телемарафона «Все СВОи» сказала глава филиала госфонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По ее словам, также военные и их родственники могут обратиться за помощью к специалистам госфонда. Кроме того, они могут получить бесплатную медпомощь в некоторых учреждениях Татарстана.