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В Татарстане запустят чат-бот для поддержки военнослужащих и их семей

В Татарстане создадут чат-бот, при помощи которого можно будет узнать про существующие меры поддержки для военных и их родственников. Об этом в ходе патриотического телемарафона «Все СВОи» сказала глава филиала госфонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее словам, также военные и их родственники могут обратиться за помощью к специалистам госфонда. Кроме того, они могут получить бесплатную медпомощь в некоторых учреждениях Татарстана.

"Ъ-Казань"

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