Квартальные продажи ASML выросли на 15%

Продажи крупнейшей технологической компании Европы, производителя оборудования для производства полупроводников голландской ASML в третьем квартале выросли на 15%, несмотря на общее сокращение спроса на рынке чипов. По итогам отчетного периода показатель чистых продаж составил €6,67 млрд. Годом ранее он был €5,78 млрд. Чистая прибыль выросла на 11%, до €1,89 млрд. Между тем оба эти показателя оказались ниже по сравнению со вторым кварталом текущего года.

В целом эксперты оценивают результаты ASML как удовлетворительные, учитывая, что рынок полупроводников переживает спад и спрос на электронную продукцию, в которой полупроводники используются, сейчас очень слабый. Производители чипов, включая TSMC и Samsung, которые являются заказчиками ASML, поставляющей оборудование для производства чипов, снижают в этом году капиталовложения.

По мнению главы ASML Петера Венника, «индустрия полупроводников сейчас проходит через нижнюю точку цикла, и наши клиенты ожидают, что перелом будет виден к концу этого года». Руководство ASML считает, что 2024 год станет переходным. Производитель делает «консервативные» прогнозы на следующий год и ожидает, что выручка будет близка к показателю 2023 года, а именно около €28,5 млрд против €27,2 млрд, которые компания может получить по итогам 2023 года. Портфель заказов у ASML достигает €35 млрд, и это поможет пройти период неопределенности 2024 года, а 2025 год, по мнению руководства, уже будет сильным для индустрии и ее участников.

Акции ASML реагируют на отчетность ростом на 0,8%. С начала года акции компании выросли на 10,75%.

Алена Миклашевская