Зарубежные СМИ: Что мешает возобновить работу Палаты представителей?

Нижняя палата Конгресса США третью неделю не может возобновить работу. Вечером 17 октября там так и не смогли выбрать спикера. Главный претендент на этот пост — республиканец от штата Огайо Джим Джордан —набрал только 200 голосов вместо необходимых 217. На прошлой неделе из гонки за эту должность выбыл республиканец Стив Скэлиз. В среду олосование продолжится. Без решения Палаты представителей Белый дом не может одобрить пакеты помощи Украине и Израилю. И ситуация становится все более угрожающей, пишут американские и британские СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst , Reuters Фото: Jonathan Ernst , Reuters

«Палата представителей в подвешенном состоянии» — с таким заголовком вышла британская The Guardian. 20 республиканцев выступили против крайне правого кандидата Джима Джордана, в основном это представители умеренного крыла партии. Конгрессмен известен как ближайший союзник Дональда Трампа. В 2020-м, например, он отказался признавать результаты выборов.

Тем не менее, сам 45-й президент сомневался, что Джордан сможет избраться на пост спикера. Бывший глава Белого дома говорил об этом в интервью Fox News на прошлой неделе.

Джим Джордан известен как ярый противник компромиссов, на которые приходилось идти Республиканской партии, напоминает The New York Times. Он даже получил прозвище «законодательный террорист» — за все 16 лет в Конгрессе политик не поддержал ни один проект, который впоследствии стал законом. Теперь Джордан оказался в необычном положении: ему приходится торговаться с коллегами, чтобы заручиться их поддержкой. Республиканская партия в Палате представителей находится в кризисе и не способна выбрать лидера во время международных потрясений, заключает издание.

В то же время, Белый дом намерен обратиться к Конгрессу, чтобы согласовать пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $100 млрд, узнала The Washington Post. Это предварительная оценка, и она еще может измениться. Однако выборы спикера осложняют быстрое принятие любого законопроекта. Республиканцы в Палате представителей все более настороженны к передаче Киеву средств налогоплательщиков. Но если запрос будет включать помощь Израилю, они охотнее одобрят такой документ, предполагает издание. Лидеры демократов тем временем надеются, что пакет удастся принять до конца этой недели.

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