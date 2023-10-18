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В Удмуртии пьяный водитель фуры устроил аварию и попытался скрыться

Пьяный 59-летний водитель грузовика Mercedes с полуприцепом устроил аварию на 4 км дороги «Воткинск – Чайковский» в Воткинске. Как сообщает ГИБДД Удмуртии, произошла она около 17:50 17 октября. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania и автомобилем FUSO. После этого он продолжил движение, оставив место ДТП, и на 8 км дороги «Воткинск-Чайковский» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в барьерные ограждения и световую опору.

В результате ДТП водители Mercedes и FUSO получили травмы и были доставлены в больницу. В отношении пьяного водителя составлены административные материалы, проводится проверка.

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