Экс-замначальника МВД по Республике Бурятии получил срок за взятку в 15 млн руб

Октябрьский райсуд Иркутска вынес приговор 46-летнему бывшему замначальника следственного управления МВД по Республике Бурятии Андрею Бардаханову, сообщает прокуратура региона.

В июле 2021 года подсудимый получил в гостиничном комплексе Иркутска 15 млн руб. Муляж в виде денег был передан ему через посредника. За эту сумму фигурант должен был прекратить уголовное преследование в отношении гражданина, обвиняемого в совершении корыстного преступления.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, и штраф в 30 млн руб. Также его лишили специального звания и права занимать определенные должности на 7 лет.

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Александр Киселев