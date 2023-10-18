В Краснодаре с начала года капитально отремонтировали 354 многоквартирных дома
В Краснодаре провели капитальный ремонт 354 многоквартирных домов с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
План по капремонту на год выполнен на 85%. Всего в Краснодаре в 2023 году планируют провести работы на 400 объектах.
«На эти цели направлено более 2,5 млрд руб.»,— говорится в сообщении.
Подрядчики уже обновили 210 крыш, 139 фасадов многоквартирных домов, заменили 88 лифтов. Продолжаются работы по ремонту 42 МКД.
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