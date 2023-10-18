В Краснодаре с начала года капитально отремонтировали 354 многоквартирных дома

В Краснодаре провели капитальный ремонт 354 многоквартирных домов с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

План по капремонту на год выполнен на 85%. Всего в Краснодаре в 2023 году планируют провести работы на 400 объектах.

«На эти цели направлено более 2,5 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Подрядчики уже обновили 210 крыш, 139 фасадов многоквартирных домов, заменили 88 лифтов. Продолжаются работы по ремонту 42 МКД.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram