В Челябинской области миграционный прирост увеличился до 2,4 тыс. человек

За январь-август 2023 года миграционный прирост населения Челябинской области составил 2,4 тыс. человек. По международному потоку число прибывших превысило число выбывших на 3,5 тыс. В прошлом году в регион наблюдалось миграционное снижение, сообщает Челябинскстат.

Жители Челябинской области продолжают покидать регион и переезжать в другие субъекты РФ. Миграционное снижение по межрегиональному потоку составило 1139 человек, в прошлом году – 1917.

Иностранцы стали реже уезжать из Челябинской области. В январе-августе этого года регион покинули 5,6 тыс. человек, за аналогичный период 2022 года – 10,9 тыс. Число приехавших на Южный Урал иностранцев тоже уменьшилось, но не так значительно: с 10,7 тыс. до 9,1 тыс. человек.

Подавляющее большинство иностранных мигрантов в Челябинской области по-прежнему граждане стран СНГ. Больше всего приехало из Таджикистана (4,5 тыс.) и Казахстана (2,3 тыс.). Миграционный прирост с СНГ за год увеличился с пяти человек до 3,7 тыс. человек. Со странами Дальнего Зарубежья наблюдается снижение – 202 человека (-145 годом ранее).