Мэрия Уфы определила новую территорию для комплексного развития

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Интернациональной, Маяковского, Победы и несколькими участками. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Площадь территории комплексного развития составляет более 4 га. В настоящее время на участке расположены пять аварийных многоквартирных двухэтажных домов, а также гаражные боксы, объекты коммунальной инфраструктуры и другие объекты. Здания и строения планируется снести и на освободившейся территории построить многоэтажные жилые дома. На участке разрешено строительство зданий от девяти до 26 этажей, паркингов и благоустройство территории.

Девелопер, с которым заключат договор о развитии территории, должен будет реализовать проект в течение семи лет. Предельный объем жилищного строительства в квартале ограничен 41 тыс. кв. м.

Проект постановления был опубликован в начале октября.

Наталья Балыкова

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