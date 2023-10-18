Осужденный за кражу нижегородец пытался бежать из зала суда

В Борском районе Нижегородской области осужденный за кражу местный житель пытался устроить побег во время судебного заседания. По данным пресс-службы регионального управления ФСПП, в суд его доставили, чтобы отменить условно-досрочное освобождение и отправить в места лишения свободы отбывать оставшийся срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания мужчина заявил судье о своем плохом самочувствии. Судья принял решение сделать перерыв и вызвать ему скорую помощь. До приезда медиков подсудимый попросил вывести его на улицу. Там он попытался скрыться, но был задержан судебным приставом. При задержании мужчина оказывал активное сопротивление, но это ему не помогло.

По итогам судебного заседания было принято решение отправить мужчину в колонию строгого режима.

Андрей Репин