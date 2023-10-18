Региональному оператору ТКО грозит миллионный штраф за невывоз отходов у ТЦ «Леруа Мерлен»

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении регионального оператора по обращению с ТКО. Как считают в антимонопольном ведомстве, оператор незаконно отказался вывозить коммунальные отходы с площадки торгового центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба УФАС, с жалобой на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО» обратилось ООО «Леруа Мерлен Восток», управляющее одноименным торговым центром в Индустриальном районе Перми. Заявитель сообщил, что ему необоснованно отказано в вывозе коммунальных отходов с контейнерной площадки на территории ТЦ «Леруа Мерлен», расположенной на шоссе Космонавтов, 164б. При этом оператор обязывает торговый центр складировать отходы на другой площадке, находящейся в нескольких кварталах.

УФАС выяснил, что контейнерная площадка, созданная в 2017 году на территории ТЦ «Леруа Мерлен», в 2019 году не была включена в территориальную схему обращения с отходами, поскольку региональный оператор вовремя не отправил информацию о ее местонахождении в уполномоченный орган. В 2022 году АО «ПРО ТКО», направив ООО «Леруа Мерлен Восток» проект на оказание услуг по вывозу ТКО с указанием иного места складирования отходов, попыталось через суд взыскать с компании более 8 млн руб. в качестве платы за услуги в период 2019–2022 годов, которые фактически не оказывались. Суд в иске отказал, подтвердив отсутствие факта оказания услуг и урегулированных договорных отношений между сторонами.

«Невыполнение региональным оператором требований действующих правил или их своевольная трактовка по отношению к компании привели к тому, что крупный торговый центр города продолжительное время фактически игнорировался как потребитель услуги по вывозу ТКО»,— пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Евгений Чернобровкин.

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении АО «ПРО ТКО» по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг по обращению с ТКО. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября 2023 года. По результатам его рассмотрения региональному оператору может грозить административный штраф до 1 млн руб.