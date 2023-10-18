Татарстанца осудили по обвинению в финансировании террористической организации

Центральный окружной военный суд дал реальный срок 32-летнему жителю Высокогорского района Татарстана. Его признали виновным в финансировании террористической организации. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, осужденный являлся сторонником радикальной исламской идеологии, в связи с чем регулярно делал переводы на счета запрещенных в России террористических организаций ИГИЛ и «Хайят Тахрир аш-Шам». Всего с 2021 года он перевел свыше 31 тыс. руб. Средства он отправлял блогерам, которые поддерживали воющие на территории Сирии против президента страны и ВС РФ организации. Деньги, как считает следствие, направлялись на покупку вооружения и материальных ресурсов, которые были нужны для ведения боевых действий.

Вину мужчина полностью признал. Суд дал ему 13 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

"Ъ-Казань"