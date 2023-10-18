В Челябинске устранили аварию на теплотрассе в микрорайоне №18

В микрорайоне №18 на северо-западе Челябинска локализована коммунальная авария, из-за которой 112 домов остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщает АО «УСТЭК-Челябинск».

После завершения работ произведено заполнение и включение теплосетей в микрорайоне, восстановлено теплоснабжение в большинстве домов. Авария на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм по Комсомольскому проспекту произошла 17 октября. К полуночи удалось восстановить теплоснабжение в 36 домах. По данным администрации города, на 8 часов утра без горячей воды оставались жители 79 многоквартирных зданий.

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