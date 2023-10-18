Kaspersky: число атак хакеров на Ближний Восток в 2023 году выросло на 15–20%

В 2023 году количество атак хакеров на страны Ближнего Востока выросло на 15–20% по сравнению с 2022 годом. Больше всего страдают Саудовская Аравия и ОАЭ, сообщил «РИА Новости» глава исследовательского центра «Лаборатории Касперского» на Ближнем Востоке, в Турции и Африке Амин Хасбини.

Господин Хасбини рассказал агентству на выставке технологий GITEX в Дубае, что с прошлого года «Лаборатория Касперского» фиксирует рост числа APT-атак хакеров на страны Ближнего Востока. По его словам, часто хакерские атаки происходят также в Иордании, Египте и Турции.

APT-атака — вид целевой хакерской атаки, направленной на конкретную компанию или отрасль. Характеризуется высоким уровнем организации и планирования.

По словам собеседника агентства, частые атаки на упомянутые страны вызваны тем, что они играют ключевую роль на Ближнем Востоке.

Господин Хасбини сообщил, что рост числа хакерских атак фиксируется и в странах Северной Африки. Причиной возросшей активности хакеров в этом регионе является низкий уровень защищенности, считает руководитель исследовательского центра. По его словам, в странах Северной Африки используются устаревшие операционные системы и устройства, которые очень уязвимы к атакам.

Эрдни Кагалтынов