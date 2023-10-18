Новым главой Советского района Уфы стал экс-управляющий делами мэрии

Новым главой администрации Советского района Уфы назначен Айдар Базгудинов, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Бывший руководитель района (с 2019 года) Рустем Рахматуллин возглавил МКУ «Управление жилищного хозяйства города Уфы».

Айдар Базгудинов родился в 1977 году в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, а также Башкирскую академию государственной службы и управления при главе Башкирии. Трудился в сферах безопасности, региональных продаж и жилищно-коммунального хозяйства. С 2019 по 2022 годы занимал должность главы Демского района. Последний год работал управляющим делами администрации Уфы.

Влада Шипилова

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