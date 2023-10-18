Глава СКР потребовал доклад по магнитогорцу, не выпускавшему семью из квартиры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации о том, что житель Магнитогорска несколько лет не выпускал из дома жену и ребенка. Доследственную проверку по этому факту проводит следственное управление СК РФ по Челябинской области, сообщает Информационный центр Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин заинтересовался этой историей после того, как ее обсудили в эфире одной из программ федерального телевидения. На протяжении последних лет магнитогорец удерживал в своей квартире сожительницу с маленьким ребенком. При этом надлежащий уход за несовершеннолетним не осуществляется.

Руководитель СУ по Челябинской области Петр Решетников должен представить доклад о ходе проверки.

По данным СМИ, 41-летний житель Магнитогорска не менее полутора лет не выпускал из квартиры жену и сына, которому сейчас семь лет. Узнать о происходящем удалось после жалоб соседей на неадекватное поведение магнитогорца, портившего общее имущество в многоквартирном доме. Ребенок сейчас находится в социально-реабилитационном центре для детей.

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