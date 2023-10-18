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В Ярославле откроют пункты проката лыж и санок

Мэрия Ярославля объявила четыре аукциона на размещение объектов проката лыж, санок и ледянок. Прокат появится в сквере Ветеранов, Тверицком бору и в парке «30 лет Победы». Соответствующие аукционы размещены на сайте мэрии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Тверицком бору в районе парка «Карпаты» появится две точки сферы услуг: прокат санок и катание на животных и в повозках, запряженных животными. Стоимость права размещения 30 тыс. руб. Животных должно быть не больше шести. Площадь объектов составит до 30 кв.м.

Прокат лыж и санок появится в сквере Ветеранов на улице Белинского и в парке «30 лет Победы» на Ленинградском проспекте. Стоимость размещения составляет 20 тыс. руб., а предлагаемая площадь — 12 кв.м.

Прокат разместят на 6 месяцев. Торги по выбору исполнителей пройдут 15 ноября.

Алла Чижова

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