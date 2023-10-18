IEK Group приобрела активы французской компании Legrand в РФ

Предприятия французской компании Legrand перешли в собственность российской электротехнической группы IEK Group. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.

Как отмечается в сообщении, в рамках сделки новый собственник получил три производственных площадки и более 20 представительств компании в российских городах. Все три производственных площадки расположены в Ульяновской области»: завод АО «Контактор», филиал «Ульяновский» компании ООО «Легран», а также производственные линии в поселке Чуфарово Вешкаймского района.

Как отметил губернатор, «новый собственник намерен увеличить число рабочих мест на предприятии» и «имеет планы по серьезной модернизации производственных мощностей».

По данным облправительства, суммарная выручка трех производственных площадок IEK Group в Ульяновской области в 2025 году планируется на уровне около 8,5 млрд руб. Инвестиции IEK Group в развитие производства на данных предприятиях за три года достигнут 1 млрд руб.

Андрей Васильев, Ульяновск