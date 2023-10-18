В Казани выставили на продажу здания трех супермаркетов «Бахетле»

В Казани выставлены на продажу зданий трех местных магазинов «Бахетле». Об этом пишет газета «Республика Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Речь идет о зданиях на проспекте Ямашева 71а, улицах Мавлютова, 45 и Мира, 29а. Все эти здания, как отмечается, расположены в локациях с большим трафиком и платежеспособной аудиторией. Кроме того, у объектов есть свои парковки и удобные подъездные пути.

Цена объектов не указана. При этом два супермаркета (на Мавлютова и Мира) в данный момент продолжают работать, а точка на Ямашева закрылась минувшим летом.

"Ъ-Казань"