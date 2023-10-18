Керченский пролив за год пересекли 369 тысяч пассажиров

Керченский пролив на паромах за год пересекли 369,2 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал ООО «Морская дирекция» Фото: портал ООО «Морская дирекция»

За указанный срок между Кубанью и Крымом паромы перевезли в обе стороны 210 тыс. грузовиков. В общей сложности было выполнено 6,1 тыс. рейсов.

«В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами»,— говорится в сообщении.

Штормовых предупреждений на текущие сутки нет. Согласно прогнозу синоптиков, скорость ветра в районе переправы 18 октября достигает 5-10 м/с, высота волн 20-70 см.

Анастасия Донскова

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