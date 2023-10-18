В Башкирии еще три компании получат землю в аренду без торгов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал три распоряжения о предоставлении инвесторам земельных участков без проведения торгов.

Уфимской компании «Фортуна плюс» будет выделен участок площадью 3,5 га, расположенный в Кировском районе Уфы, на берегу реки Белой вблизи поселка Мелькомбинат. Кадастровая стоимость земель, предназначенных для туристического обслуживания, составляет 45,3 млн руб. Компания планирует реализовать на территории приоритетный инвестиционный проект, построив базу отдыха «Свобода». Объем инвестиций ранее оценивался в 180 млн руб. Проект предусматривает строительство площадки для глэмпинга, купольного ресторана на 300 мест, амфитеатра для проведения культурно-массовых мероприятий, детских игровых площадок. Кроме того, будет оборудован пирс для водных видов отдыха. Работы планировалось начать в 2024 году.

Еще три участка предоставят для возведения придорожных комплексов, которые будут включать кафе, заправки, магазины и гостиницы с парковкой. Первый участок площадью 2,2 га в Калининском районе Уфы вдоль трассы М-5 «Урал» возле деревни Жилино получит в аренду уфимское ООО «Сервис-маркет». Кадастровая стоимость участка — 25,5 млн руб. Ранее сообщалось, что вложения компании в проект оцениваются в 60 млн руб. Ишимбайскому ООО «СТК», которое намерено построить комплекс возле села Шарипово в Кушнаренковском районе, выделят два участка. Кадастровая стоимость первого из них площадью 3,3 га составляет 31 руб., второго, площадью 1,6 га, —10,7 млн руб. Инвестиции в проект составят 150 млн руб.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить договоры аренды с инвесторами.

Ранее четырем компаниям было решено предоставить участки без торгов.

ООО «Фортуна плюс» зарегистрировано в августе 2019 года. Компания занимается ресторанной деятельностью, бенефициаром выступает Захар Бурдин. В 2022 году выручка «Фортуны плюс» от продажи составила 68 млн руб., чистая прибыль — в 1,5 млн руб.

ООО «Сервис-маркет» зарегистрировано в 2013 году в Уфе, занимается торговлей твердым топливом. Уставный капитал компании принадлежит Ольге Ахмеровой, Юрию Белышеву, Ляйсан Ильясовой, Ахмету Харасову и Светлане Ярошко.

ООО «СТК» зарегистрировано в 2018 году в Ишимбае. Компания занимается строительством. Бенефициаром выступает Рафаэль Байназаров. В 2022 году выручка общества составила 79,1 млн руб., чистая прибыль — 400 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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