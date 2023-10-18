С погибшим в ходе СВО рядовым Юрием Мороховым простились в Сарапульском районе

В Сарапульском районе Удмуртии прошли похороны рядового Юрия Морохова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил глава района Айдар Шарафутдинов. Прощание прошло со всеми воинскими почестями.

«Скорбим душой и сердцем за нашего земляка, разделяем горечь утраты и поддерживаем родных и близких в эту трудную минуту»,— написал руководитель муниципалитета.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.