«Все пути ведут на Запад»

Владимир Путин призвал США и западных лидеров уважать мнение других. Президент России находится в Пекине, где проходит международный форум «Один пояс — один путь». Представители «Группы семи» в нем не участвуют. Между тем на 18 октября намечены полноформатные переговоры главы российского государства и председателя КНР Си Цзиньпина. Среди прочего ожидается совместное заявление Москвы и Пекина по ситуации на Ближнем Востоке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что масштабное мероприятие оказалось в тени из-за событий в Израиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Пояс и путь» — это глобальная экспансия и лидерство Китая, одновременно амбициозный план, как собрать все транспортные коридоры воедино и завалить Европу китайскими и азиатскими товарами, а заодно вложить деньги в местную инфраструктуру с дальнейшей ее желательной приватизацией. России в этом случае уготована роль транзитной страны, на чем можно неплохо зарабатывать.

Соответственно, официальный Пекин проводит форум высокого уровня под названием «Один пояс — один путь». Это выставочное мероприятие, возможность мировым лидерам выразить высокое уважение как самому Китаю, так и его руководству во главе с председателем Си Цзиньпином.

В этот раз западный мир, а также примкнувшая к нему Индия, практически в полном составе от участия отказался. Здесь есть некоторые разночтения: ранее была информация, что их приглашали, но они не приехали, а затем Пекин заявил, что никого на самом деле и не звали. По крайней мере, президента США Джо Байдена точно из-за неконструктивной его позиции.

Таким образом европейский континент представляют, в частности, Венгрия и премьер-министр Виктор Орбан, а также Сербия и президент Александр Вучич. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — в числе основных гостей.

Что касается Индии, страна эта также активно и агрессивно развивается и разработала не менее амбициозный проект транспортного коридора через Ближний Восток в Европу. Потенциальные участники — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иордания и Израиль. И это, как нетрудно догадаться, есть прямой конкурент упомянутого «Одного пояса и одного пути».

Что касается России, нетрудно предположить, что ситуация вокруг Украины явно не способствует бесперебойному транзиту китайских товаров в Старый Свет. Именно поэтому появились альтернативные маршруты, в том числе и через братские страны Центральной Азии.

И, наконец, все пути ведут на Запад, нравится это кому-то или нет. А если он откажется покупать китайские товары? Воздвигнет стены? К чему тогда все эти коридоры? Сейчас он, наверное, не сможет это сделать, а в перспективе, как знать?

Собственно, так получается, что внимание всего мира приковано к Израилю и Палестине. И так может статься, что транспортные коридоры, шелковые и другие пути потеряют актуальность на современном этапе. Что-то другое приходит им на смену, зловещее. И даже выражение «мирная экспансия» становится анахронизмом. Впрочем, не будем сгущать краски. Скажем проще — борьба за глобальное лидерство продолжается. Так уху намного приятнее, а поводов для волнения явно меньше.

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