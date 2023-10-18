«Металлург» обыграл «Автомобилист» с сухим счетом

Хоккейный клуб «Металлург» выиграл у «Автомобилиста» (Екатеринбург) со счетом 4:0 в гостевом матче. Об этом сообщают в магнитогорской команде.

В первом периоде «Металлург» вел игру активнее соперника, и к его завершению успешным броском отличился Данила Юров. Во втором тайме «Автомобилист» пытался безуспешно перехватить инициативу, что не спасло его от второй заброшенной шайбы. Увеличил преимущество магнитогорцев на 55 минуте форвард Денис Зернов. Спустя 11 секунд еще одну шайбу «Металлургу» принес Роман Канцеров.

Также накануне в Челябинске прошел матч между «Трактором» и «Амуром», который завершился со счетом 3:2 в пользу хабаровской команды.

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