В Краснодаре 76% жителей поддерживают идею создания зоополиции

В Краснодаре 76% опрошенных жителей высказались в поддержку создания зоополиции. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Законопроект о создании органа, курирующего вопросы защиты животных, будет внесен на рассмотрение в Госдуму до конца текущего года. Инициатива предусматривает, что функциями зоополиции будут контроль содержания домашних питомцев, устройство бездомных собак и кошек в приюты, а также рассмотрение жалоб на жестокое обращение с животными.

Чаще других в поддержку идеи высказывались жители краевого центра в возрасте до 34 лет (51%). Женщины положительно оценивали инициативу чаще мужчин (46% и 36% соответственно).

Против проекта высказались 24% краснодарцев. По мнению респондентов, действующего законодательства достаточно для решения заявленных вопросов.

Анастасия Донскова

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