В Татарстане сообщили о 43 случаях падения деревьев из-за сильного ветра
Всего за минувшие сутки в Татарстане поступило 43 сообщения о падении деревьев из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС региона.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
23 случая были выявлены в Казани, восемь - в Набережных Челнах, шесть - в Зеленодольском районе, и по одному - в Заинском, Мамадышском, Бугульминском, Лаишевском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Высокогорском.
В одном из инцидентов в Казани при падении дерева мужчина 1994 года рождения получил открытый перелом правой ноги. Его доставили в горбольницу 12.
Кроме того, при падении деревьев получили повреждения автомобили. По два случая произошли в Казани и в Набережных Челнах, ещё один - в Зеленодольском районе.