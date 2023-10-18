В Татарстане сообщили о 43 случаях падения деревьев из-за сильного ветра

Всего за минувшие сутки в Татарстане поступило 43 сообщения о падении деревьев из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

23 случая были выявлены в Казани, восемь - в Набережных Челнах, шесть - в Зеленодольском районе, и по одному - в Заинском, Мамадышском, Бугульминском, Лаишевском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Высокогорском.

В одном из инцидентов в Казани при падении дерева мужчина 1994 года рождения получил открытый перелом правой ноги. Его доставили в горбольницу 12.

Кроме того, при падении деревьев получили повреждения автомобили. По два случая произошли в Казани и в Набережных Челнах, ещё один - в Зеленодольском районе.

"Ъ-Казань"