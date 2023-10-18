Прокуратура проверит факт гибели подростка в заброшенном здании в Волгодонске

Прокуратура Ростовской области проведет проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в недостроенном здании в Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 17 октября подросток упал с 6-го этажа заброшенного здания на ул. Гагарина. От полученных травм юноша скончался.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего»,— сообщает пресс-служба прокуратуры.

Анастасия Назарова