В СВО погиб житель Брейтовского района

В ходе специальной военной операции погиб рядовой, заместитель командира боевой машины Денис Беляев, сообщили в правительстве Ярославской области. Денис Беляев был уроженцем Брейтовского района, жил в деревне Ульяниха, рассказал глава района Андрей Перов. Погибшему было 33 года.

«Погиб при выполнении боевой задачи. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Память о подвиге земляка навсегда останется в наших сердцах»,— написал на своей странице ВКонтакте глава Брейтовского района Андрей Перов.

Прощание с Денисом Беляевым состоится 18 октября. Гражданская панихида пройдет в сельском доме культуры деревни Ульяниха, затем отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское-на-Сити. Похоронят погибшего также в Покровском. Семья получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области.

Антон Голицын