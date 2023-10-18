Российская IT-компания разработала искусственный интеллект для защиты Арктики

В Сочи завершился Всероссийский форум лучших экономических практик для роста производительности и развития бизнеса «Сделай больше!». Он объединил экспертов в области бизнеса и менеджмента, ведущих управленцев, предпринимателей и экспертов из разных регионов России. Проведение мероприятия соответствует стратегии, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ-2023, и проходит в рамках национального проекта.

Как отметил один из организаторов форума, зампред комитета по эффективному производству и повышению производительности труда «Опоры России» Петр Заборцев, искусственный интеллект не только может помогать обрабатывать большой массив данных, но может и помогать готовить управленческие решения, а также выступать в виде таких рекомендательных систем для того, чтобы каждый предприниматель, управленец в бизнесе, производственный управленец мог получить дополнительные данные.

«Вот есть уже реализованные кейсы, в частности, в крупных корпорациях обычно реализуются кейсы в области видеоаналитики, управления качеством, выявления брака, управления техникой безопасности, замечательные кейсы. Они тоже влияют на производительность труда»,— рассказал господин Заборцев.

На форуме представитель одной из IT-компаний Игорь Кожелин рассказал, как их технология применения искусственного интеллекта для анализа космоснимков позволяет обнаружить постройки, найти свалки и оценить цветение растений в парках и лесах. Также разработчик рассказал о реализованном им проекте, который позволяет контролировать экологические проблемы и риски Арктики.

По словам председателя Краснодарского краевого отделения организации «Опора России» Даниэля Башмакова, важно, чтобы все представленные на форуме компании двигались вперед и использовали тот огромный потенциал, который есть в этой сфере. «Для этой цели мы и задумывали Форум. Мы рассматриваем возможность сделать его ежегодным»,— подчеркнул господин Башмаков.

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