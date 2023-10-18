В крупных городах Сибири выросла доля микрозаймов

По итогам первых девяти месяцев 2023 года на 3% выросла доля микрозаймов в городах Сибири с населением более 1 млн человек в сравнении с тем же периодом годом ранее. На эти населенные пункты в целом по Сибирскому федеральному округу приходится около 28,5% в общем объеме микрокредитов, год назад – 25,3%, сообщают аналитики Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

На населенные пункты с населением от 50 до 500 тыс. человек в общей структуре микрозаймов приходится 33,2% (в 2022 году – 36,9%). Чуть меньше – 19,6% на сельскую местность, где проживает до 50 тыс. человек (в 2022 году – 22,2%). На города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек – 18,5% (в 2022 год – 15,6%).

Как отмечают аналитики, в 2021 году на фоне «восстановительного» роста экономики после пандемийного 2020-го скоринговая политика кредиторов к заемщикам из небольших населенных пунктов была лояльнее. В 2022-м наметилась обратная тенденция, которая усилилась в 2023-м. В итоге совокупная доля заемщиков из населенных пунктов численностью до 500 тыс. чел. сократилась с 61,8% в 2020 году до 53% в 2023-м (-8,8 п.п.).

При этом вне зависимости от численности населенного пункта наблюдается примерно одинаковый уровень спроса на займы с целью проведения ремонта. Совокупная доля запросов на эти цели в общем объеме заявок в каждой категории находится в диапазоне 16-18%. При этом в текущих регуляторных и экономических реалиях МФО сосредоточены на наиболее платежеспособных клиентах. В крупных населенных пунктах у людей больше перспектив и возможностей для заработка и поддержания его стабильности.

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Лолита Белова