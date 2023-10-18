Дополнительные поезда Челябинск – Санкт-Петербург назначены на праздники

На ноябрьские праздники из Челябинска в Санкт-Петербург назначены дополнительные поезда. Это связано с повышенным спросом этого направления в выходные дни, сообщает Южно-Уральская железная дорога.

Дополнительные поезда из Челябинска в Санкт-Петербург пустят 27 октября и 1 ноября. Время отправления в 9:28 и 17:21 соответственно. Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда отправятся 2 и 7 ноября – в 15:45 и 17:35 соответственно.

Кроме того, ЮУЖД на ноябрьские праздники назначил дополнительный поезд по маршруту Оренбург – Тюмень. Из Тюмени он отправится 3 ноября в 8:35, обратно – 5 ноября в 17:15.

В случае повышенного спроса в существующие поезда будут включать дополнительные вагоны.

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