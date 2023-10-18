КСП Челябинской области проверит расходы на содействие трудоустройству инвалидов

Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализирует использование средств регионального бюджета на содействие трудовой занятости инвалидов. Объектами проверки станут главное управление по труду и занятости населения и предприятия — получатели субсидий. Об этом сообщают

Аудиторы дадут оценку проводимым по госпрограммам «Содействие занятости населения» и «Доступная среда» мероприятий и их финансовому обеспечению, динамике показателей занятости инвалидов. Будут проверены меры по содействию занятости этой категории граждан, а также организации, получающие субсидии за устройство их на работу.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте