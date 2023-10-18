За неделю в Прикамье снизилось число выявленных случаев коронавируса

Впервые с сентября в Прикамье перестало расти число выявляемых случаев COVID-19. За неделю с 9 по 15 октября в регионе зафиксировано 489 зараженных коронавирусом пациентов. Неделей ранее выявлено 502 случая заражения COVID-19.

За неделю в больницу было госпитализировано 99 человек (80 — неделей ранее). Число умерших составило три, тогда как неделей ранее от коронавирусной инфекции скончались два человека. Число выздоровевших за неделю — 457 человек (433 — неделей ранее).

В регионе в настоящее время развернуто 105 «коронавирусных» коек.