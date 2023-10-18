Подключение будущей многофункциональной спортивной арены к электросетям оценили в 144 млн рублей

ООО «Пермь-Арена» ищет подрядчика для выполнения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям будущей многофункциональной спортивной арены в районе ДКЖ. Максимальная цена контракта определена в 144 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Пермского края Фото: Фонд развития Пермского края

Строительство многофункциональной арены было включено в перечень приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Под объект выделено три земельных участка на территории бывшего «Товарного двора» в Дзержинском районе общей площадью 57,3 тыс. кв. м. Проект реализуется на условиях концессии. Концессионером выступило ООО «Пермь-Арена», учрежденное ФРПК в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что совокупные затраты на строительство арены могут составить 27,2 млрд руб.: около 17 млрд руб. закладывалось на капитальные расходы, остальное — операционные затраты, НДС по капитальным вложениям, банковские комиссии, процентные ставки и гарантии. В начале июня этого года компания «Пермь-Арена» подписала кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» на финансирование проекта. Банк выделит на его реализацию 18,6 млрд руб.