Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:41

Подключение будущей многофункциональной спортивной арены к электросетям оценили в 144 млн рублей

ООО «Пермь-Арена» ищет подрядчика для выполнения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям будущей многофункциональной спортивной арены в районе ДКЖ. Максимальная цена контракта определена в 144 млн руб.

Фото: Фонд развития Пермского края

Фото: Фонд развития Пермского края

Строительство многофункциональной арены было включено в перечень приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Под объект выделено три земельных участка на территории бывшего «Товарного двора» в Дзержинском районе общей площадью 57,3 тыс. кв. м. Проект реализуется на условиях концессии. Концессионером выступило ООО «Пермь-Арена», учрежденное ФРПК в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что совокупные затраты на строительство арены могут составить 27,2 млрд руб.: около 17 млрд руб. закладывалось на капитальные расходы, остальное — операционные затраты, НДС по капитальным вложениям, банковские комиссии, процентные ставки и гарантии. В начале июня этого года компания «Пермь-Арена» подписала кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» на финансирование проекта. Банк выделит на его реализацию 18,6 млрд руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...