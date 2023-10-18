На северо-западе Челябинска 79 домов остаются без тепла из-за аварии

В Челябинске из-за аварии на теплосетях вечером 17 октября без горячей воды и отопления остались жители 112 многоквартирных домов в Курчатовском районе. На утро 18 октября отключенными остаются 79 здания, сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за повреждения на магистральном трубопроводе теплоснабжения лишились жители микрорайона №18, ограниченного Комсомольским проспектом, улицами Чичерина, 40 лет Победы, Салавата Юлаева, Звенигородская и проспектом Победы.

Аварийно-восстановительные работы проводит компания «УСТЭК-Челябинск». Изначально планировалось подключить всех потребителей к полуночи, но на утро 18 октября большая часть домов, попавших под отключение, остается без тепла и горячей воды.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте