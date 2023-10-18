Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области пожар уничтожил два строения и жилой дом

Начата проверка по факту пожара в Ульяновской области. Происшествие случилось в Вешкаймском районе. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Вешкаймского района

Пожар произошел в селах Стемасс и Араповка. Пламя уничтожило два строения и жилой дом.

Никто не погиб и не пострадал. Установлено, что происшествие случилось из-за возгорания сухой травы.

На место пожара выехал исполняющий обязанности прокурора Вешкаймского района Иван Малкин. Он координирует работу силовиков и экстренных служб.

Ранее в Ульяновской области произошел пожар, на котором погибли два человека. Следствие начало проверку.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...