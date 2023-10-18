В Ульяновской области пожар уничтожил два строения и жилой дом
Начата проверка по факту пожара в Ульяновской области. Происшествие случилось в Вешкаймском районе. Об этом сообщает прокуратура.
Пожар произошел в селах Стемасс и Араповка. Пламя уничтожило два строения и жилой дом.
Никто не погиб и не пострадал. Установлено, что происшествие случилось из-за возгорания сухой травы.
На место пожара выехал исполняющий обязанности прокурора Вешкаймского района Иван Малкин. Он координирует работу силовиков и экстренных служб.
Ранее в Ульяновской области произошел пожар, на котором погибли два человека. Следствие начало проверку.