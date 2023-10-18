В Ульяновской области пожар уничтожил два строения и жилой дом

Начата проверка по факту пожара в Ульяновской области. Происшествие случилось в Вешкаймском районе. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Вешкаймского района

Пожар произошел в селах Стемасс и Араповка. Пламя уничтожило два строения и жилой дом.

Никто не погиб и не пострадал. Установлено, что происшествие случилось из-за возгорания сухой травы.

На место пожара выехал исполняющий обязанности прокурора Вешкаймского района Иван Малкин. Он координирует работу силовиков и экстренных служб.

Ранее в Ульяновской области произошел пожар, на котором погибли два человека. Следствие начало проверку.

Георгий Портнов