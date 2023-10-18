Общежитие «Мотовилихинских заводов» продали на торгах ульяновской предпринимательнице

Конкурсный управляющий «Мотовилихинских заводов» Андрей Берсенев подвел итоги аукциона по продаже помещений в общежитии предприятия-банкрота, расположенном на ул. Николая Быстрых, 5. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, победителем торгов стала предпринимательница из Ульяновска Анна Шубина. Госпожа Шубина предложила за жилые и нежилые помещения в общежитии, а также земельный участок под ним 51,3 млн руб.

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На торги по банкротству «Мотовилихинских заводов» выставлялись жилые и нежилые помещения в общежитии суммарной площадью 1,58 тыс. кв. м (одна комната — от 12,5 до 18,9 кв. м). Площадь земельного участка под общежитием, также вошедшим сделку, составляет 1,7 тыс. кв. м. Как ранее писали пермские СМИ, в 2021 году заводское общежитие «Мотовилихинских заводов», построенное в 1983 году, оценивалось в 66,2 млн руб. без НДС. Весной этого года общежитие выставлялось на торги за 79,1 млн руб.

Предприниматель Анна Шубина, зарегистрированная в Ульяновске, ведет деятельность в сфере покупки и продажи собственной недвижимости. В Нижнем Новгороде госпожа Шубина владеет ООО «Северный дворик», занимающимся эксплуатацией жилфонда за вознаграждение или на договорной основе. Также предприниматель участвует в дачном некоммерческом партнерстве «Земляничная поляна».