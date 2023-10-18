Директору пермского ТЮЗа вновь продлили контракт

Городские власти продлили трудовой контракт директору пермского Театра юного зрителя Артему Агееву. Срок трудового контракта у господина Агеева заканчивался в октябре этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пермский ТЮЗ Фото: пермский ТЮЗ

В пресс-службе администрации города подтвердили продление контракта директору ТЮЗа и пояснили «Ъ-Прикамье», что муниципальный контракт с директором ТЮЗа действует до конца года, дальше вопрос будет решаться на краевом уровне, поскольку планируется передача театра в ведение края.

Напомним, в конце мая директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета Прикамья и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Власти региона согласились взять театр.

30 июня у «опального» директора истек срок контракта, и тогда новые городские власти продлили его до октября.