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Директору пермского ТЮЗа вновь продлили контракт

Городские власти продлили трудовой контракт директору пермского Театра юного зрителя Артему Агееву. Срок трудового контракта у господина Агеева заканчивался в октябре этого года.

Фото: пермский ТЮЗ

Фото: пермский ТЮЗ

В пресс-службе администрации города подтвердили продление контракта директору ТЮЗа и пояснили «Ъ-Прикамье», что муниципальный контракт с директором ТЮЗа действует до конца года, дальше вопрос будет решаться на краевом уровне, поскольку планируется передача театра в ведение края.

Напомним, в конце мая директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета Прикамья и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Власти региона согласились взять театр.

30 июня у «опального» директора истек срок контракта, и тогда новые городские власти продлили его до октября.

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