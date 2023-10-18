Быстрыкин поручил проверить тюменскую школу после избиения пятиклассника

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку одной из гимназий Тюмени после сообщений о избиении пятиклассника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее СМИ со ссылкой на мать мальчика писали, инцидент произошел неделю назад, однако администрация учебного заведения не предприняла никаких действий.

Следственными органами СКР по Тюменской области организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Доклад Александру Бастрыкину представит глава регионального следственного управления Александр Кубляков.

Местные СМИ ранее сообщали, что в гимназии №83 в Тюмени четыре ученика избили пятиклассника после урока физкультуры. По словам матери ребенка, травля в отношении ее сына длится уже больше месяца.

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