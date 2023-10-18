Количество ставок в краевых ведомствах может увеличиться

Штат региональных учреждений и ведомств исполнительной власти может быть расширен. Об этом сообщила первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина на публичных слушаниях по проекту бюджета Пермского края на 2024–2026 годы.

По словам госпожи Антипиной, расширение штата связано с перераспределением полномочий мэрии Перми в области градостроительства, земельных отношений и образования на уровень регионального правительства. «Произойдет перераспределение между расходами Перми и Пермского края. Увеличится численность сотрудников краевой администрации и сократится численность сотрудников аппарата мэрии»,— заявила первый вице-премьер.

Закон о перераспределении ряда полномочий принят заксобранием в конце сентября. Региональные власти получат новые функции с 1 января 2024 года. В октябре стало известно о сокращении 200 ставок в мэрии Перми и районных администрациях.