Сильный ветер вызвал технические отключения электричества в ряде территорий Прикамья

Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» устраняют последствия непогоды в ряде территорий Пермского края. Порывы ветра скоростью более 20 метров в секунду вызвали локальные технологические нарушения на энергообъектах в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Основными причинами повреждений стали перехлест и обрывы проводов, падение деревьев на линии электропередачи. Энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Ход работ, в которых по состоянию на 8 часов утра местного времени 18 октября задействовано 70 бригад в составе около 220 человек, а также 60 единиц техники, координирует оперативный штаб. В первую очередь организовано восстановление электроснабжения объектов социальной инфраструктуры. Там, где есть техническая возможность, обесточенные в результате воздействия природной стихии потребители переведены на резервные схемы электроснабжения.