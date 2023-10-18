Сотрудник Пермского порохового завода, виновный в гибели трех человек, получил условный срок

Кировский суд Перми признал виновным в нарушении требований промышленной безопасности мастера Пермского порохового завода, по вине которого погибли трое сотрудников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установил суд, 1 мая 2022 года мастер участка №12 производства «Пластмассы» не проверил электробезопасность работы цеха, что привело к замыканию и последующему пожару в одном из помещений. В результате погибли три сотрудницы завода.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил. Также ранее в порядке гражданского судопроизводства в пользу родственников погибших с работодателя взыскано 4 млн руб.